В проект бюджета США не включили помощь Украине

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Проект бюджета США на ближайшие 45 суток не предусматривает расходы на помощь Украине. Таким видит главный финансовый документ страны Палата представителей. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на конгрессмена Тома Коула.

Американский политик отметил, что из проекта исключили финансирование Украины и уточнил, что бюджет поставят на голосование в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что правительство США может с 1 октября приостановить работу, так как Конгресса США не одобрил его финансирование. Президент Джо Байден назвал угрозу шатдауна неприемлемой.

Проект внесенного Палатой представителей бюджета соответствует ожиданиям экспертов, которые прогнозировали полное прекращение финансирования Украины за счет американских налогоплательщиков.