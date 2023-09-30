Экономист Марголин связал американский шатдаун с противоречиями, которые погубят США

Профессор Марголин считает, что ситуацию в США усугубляет острое противоречие между представителями демократов и республиканцев, однако, консенсус будет найдет.

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Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Российской Федерации Андрей Марголин в беседе со «Звездой» назвал три причины краха гегемонии США, а также оценил вероятность шатдауна в стране.

«Эти шатдауны имеют место периодически. То есть, если бы это было в первый раз, никто бы ничего не знал, тогда можно было бы описать все ужасы мыслимые и немыслимые. Но тем не менее мы это видим периодически», - сказал специалист.

Марголин добавил, что сегодня ситуация усугубляется тем, что противоречие между демократами и республиканцами острее, чем обычно и это добавляет некоторую интригу. По мнению профессора, этот вопрос будет решен точно так же, как в прошлый раз.

«Когда казалось, что ничего они не согласуют, но и тогда у меня была внутренняя уверенность, что консенсус будет какой-то найден, и сейчас я думаю, что они не допустят парализацию работы органов государственной власти», - уверен эксперт.

По мнению Марголина, глубинные противоречия в американском обществе с точки зрения утраты ими глобальной гегемонии заключаются не в шатдауне, а в совершенно других вещах.

«Это локальное событие, которое будет преодолено», - считает специалист.

Также экономист отметил три причины, которые положат конец американской гегемонии. По мнению Марголина, это огромный рост задолженности, глубинные противоречия, неустранимые в обществе, и появление на внешнем контуре новых сил, противодействовать у США которой нет возможности. Эксперт отметил, что эти причины были названы Рэйем Далио в книге «Принципы изменения мирового порядка».

Ранее журнал Nesweek писал, что приостановка работы американского правительства может обернуться катастрофой для Украины. Издание также отмечает, что шатдаун в США может сыграть на руку президенту России Владимиру Путину.