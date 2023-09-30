Байден назвал неприемлемыми попытки устроить шатдаун
Американский президент возложил на конгрессменов ответственность за возможный шатдаун.
© Фото: Nathan Howard, CNP, Globallookpress
Президент США Джо Байден возложил на конгрессменов, сеющих разногласия, ответственность за возможный шатдаун. Об этом хозяин Белого дома написал в соцсети.
«Сейчас в Конгрессе есть люди, которые сеют столько разногласий, что готовы сегодня вечером закрыть правительство. Это неприемлимо», - написал Байден в соцсети.
Напомним, что по информации Nesweek правительство США может с 1 октября приостановить работу. По-мнению экспертов, шатдаун чреват последствиями для Украины - полным прекращением финансирования и иной поддержки и может сыграть на руку России в зоне СВО. Экономист Марголин считает, в США не допустят парализации работы органов государственной власти.