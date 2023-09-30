В стране и мире Байден назвал неприемлемыми попытки устроить шатдаун Ирина Елагина Американский президент возложил на конгрессменов ответственность за возможный шатдаун. © Фото: Nathan Howard, CNP, Globallookpress Читайте нас на: Президент США Джо Байден возложил на конгрессменов, сеющих разногласия, ответственность за возможный шатдаун. Об этом хозяин Белого дома написал в соцсети. «Сейчас в Конгрессе есть люди, которые сеют столько разногласий, что готовы сегодня вечером закрыть правительство. Это неприемлимо», - написал Байден в соцсети. Напомним, что по информации Nesweek правительство США может с 1 октября приостановить работу. По-мнению экспертов, шатдаун чреват последствиями для Украины - полным прекращением финансирования и иной поддержки и может сыграть на руку России в зоне СВО. Экономист Марголин считает, в США не допустят парализации работы органов государственной власти. Экспертное мнение и аналитика