Глава евродипломатии Боррель прибыл в Одессу с необъявленным визитом
Жозеп Боррель посетил Одессу с необъявленным визитом.
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Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель прибыл в Одессу с необъявленным визитом. Об этом сообщает его пресс-служба.
Ранее с необъявленным визитом в Киев прибыла глава МИД Германии Анналена Бербок. Это был ее четвертый визит с начала спецоперации. Во время совместной конференции глава украинского МИД Кулеба нахамил коллеге из Германии.