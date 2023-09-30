Глава евродипломатии Боррель прибыл в Одессу с необъявленным визитом

Ранее с необъявленным визитом в Киев прибыла глава МИД Германии Анналена Бербок . Это был ее четвертый визит с начала спецоперации. Во время совместной конференции глава украинского МИД Кулеба нахамил коллеге из Германии .

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