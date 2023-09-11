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Глава МИД Германии Бербок прибыла в Киев с необъявленным визитом

Вероника Волосунова
10:28 11.09.2023
Этот визит на Украину стал четвертым для Бербок с начала проведения спецоперации.
Глава МИД Германии Бербок прибыла в Киев с необъявленным визитом
© Фото: Oliver Weiken,dpa, Globallookpress
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Глава МИД Германии Анналена Бербок прибыла в Киев с неожиданным визитом. Об этом сообщает немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

«Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла в понедельник утром в столицу Украины Киев с визитом, о котором ранее не сообщалось по соображениям безопасности», - говорится в материале издания.

Отмечается, что это уже четвертый визит немецкого министра с начала проведения спецоперации на Украине. По данным издания, по прибытии Бербок заявила о поддержке Украины на пути к ЕС со стороны Германии, при этом в стране необходимо провести еще ряд реформ.

Бербок добавила, что считает расширение Евросоюза «необходимым политическим последствием» конфликта на Украине. По ее словам, Брюссель оказывает Киеву необходимую поддержку на пути в ЕС.

Ранее Бербок сообщила о невозможности быстрой поставки Киеву ракет Taurus, танков Leopard и систем ПВО IRIS-T. Она обратила внимание, что в данном вопросе нельзя торопиться - необходимо уточнять каждую деталь.

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