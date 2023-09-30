СК возбудил уголовное дело после ДТП на Большой Никитской в Москве

Следователи проводят допрос очевидцев происшествия, необходимые судебные экспертизы для того, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

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Столичный главк Следственного комитета России возбудил уголовное дело после аварии на улице Большая Никитская в центре Москвы.

В данном ДТП пострадали пять пешеходов. Среди них - девочки 2011 и 2013 годов рождения. Пострадавшим была оказана медицинская помощь. Сообщается, что следователи проводят осмотр места происшествия. О возбуждении уголовного дела рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по г. Москве Юлия Иванова.

«Проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, назначаются необходимые судебные экспертизы, допрашиваются очевидцы произошедшего», - сообщила она, ее слова приводятся в телеграм-канале СК РФ по г. Москве.

Немногим ранее водитель автомобиля, предположительно виновный в данном дорожно-транспортном происшествии, отказался от медицинского освидетельствования. До этого он признал свою вину в случившемся.

Теперь его действия, по сообщению столичной прокуратуры, классифицируются по п. «а» части 2 статьи 264 УК РФ, что означает нарушение ПДД, которое привело к причинению тяжкого вреда здоровью человека лицом, находившимся в состоянии опьянения.