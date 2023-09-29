Предположительный виновник в аварии на Б. Никитской признал свою вину

Водитель Mercedes, предположительно сбивший нескольких человек, сказал сотруднику полиции, что признает свою вину в случившемся и попросил о возможности пообщаться с друзьями.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Водитель, который предположительно причастен к ДТП в центре Москвы, заявил, что признает свою вину. В разговоре с сотрудником полиции он сказал о признании вины и попросил о возможности поговорить с друзьями.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Большая Никитская, в центре города. Тогда водитель автомобиля марки Mercedes сбил нескольких человек около здания ТАСС.

Столичное МВД сообщало, что в результате аварии пострадали пять граждан, им начали оказывать медицинскую помощь. Среди пострадавших, согласно сведениям Прокуратуры, были двое малолетних детей - девочки 2011 и 2013 годов рождения.

На кадрах с уличной камеры было видно, что машину «вело» по дороге. Затем на высокой скорости она не вписалась в поворот, вылетела с проезжей части на тротуар и врезалась в группу людей.