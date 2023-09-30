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Предположительный виновник ДТП в центре Москвы отказался от медосвидетельствования

Дарина Криц
00:13 30.09.2023
Теперь действия мужчины классифицируют его как водителя, севшего за руль в состоянии опьянения.
Предположительный виновник ДТП в центре Москвы отказался от медосвидетельствования
© Фото: ТРК «Звезда»
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Мужчина, предположительно виновный в аварии на Большой Никитской улице с участием пешеходов, отказался от медицинского освидетельствования.

Как сообщает столичная прокуратура, теперь его действия классифицируются по п. «а» части 2 статьи 264 УК РФ, что означает нарушение ПДД, которое привело к причинению тяжкого вреда здоровью человека лицом, находившимся в состоянии опьянения.

«С учетом указанного обстоятельства действия мужчины подлежат квалификации по п. "а" ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения (отказавшимся от прохождения медицинского освидетельствования))», - сообщила Прокуратура Москвы.

Немногим ранее данный водитель заявил, что признает свою вину. В разговоре с сотрудником полиции он сообщил о признании вины и попросил о возможности поговорить с друзьями.

В результате этой аварии пострадали пять человек, им начали оказывать медпомощь. Среди пострадавших, согласно сведениям Прокуратуры, были двое малолетних детей - девочки 2011 и 2013 годов рождения.

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