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МО РФ: ВС РФ уничтожили три склада боеприпасов ВСУ в Херсонской области и в ДНР

14:19 30.09.2023
Ракетные войска, артиллерия и авиация ВС РФ уничтожили три склада боеприпасов бригад территориальной обороны и аэромобильной бригады ВСУ.
МО РФ: ВС РФ уничтожили три склада боеприпасов ВСУ в Херсонской области и в ДНР
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
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Министерство обороны Российской Федерации сообщило о поражении трех складов боеприпасов ВСУ на территории Херсонской области и Донецкой народной республики. Заявление было опубликовано в сводке Минобороны.

В Минобороны отметили, что силами армейской авиации, артиллерии и ракетных войск ВС РФ было нанесено поражение боевым соединениям ВСУ в 102-х районах ведения боевых действий. Также было сообщено об уничтожении трех складов боеприпасов, принадлежавших ВСУ.

«Уничтожены три склада боеприпасов 124-й, 126-й бригад территориальной обороны и 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Киселевка, Шляховое Херсонской области и Краматорск Донецкой народной республики», - передало Министерство обороны.

Ранее МО РФ сообщило о нанесении девяти групповых ударов по складам боеприпасов и пунктов размещения наемников ВСУ. Ведомство также объявило об уничтожении двух самолетов ВСУ МиГ-29, поставленных Польшей.


Материал подготовили Никита Черненко и Николай Баранов.

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