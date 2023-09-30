МО РФ: ВС РФ уничтожили три склада боеприпасов ВСУ в Херсонской области и в ДНР
Министерство обороны Российской Федерации сообщило о поражении трех складов боеприпасов ВСУ на территории Херсонской области и Донецкой народной республики. Заявление было опубликовано в сводке Минобороны.
В Минобороны отметили, что силами армейской авиации, артиллерии и ракетных войск ВС РФ было нанесено поражение боевым соединениям ВСУ в 102-х районах ведения боевых действий. Также было сообщено об уничтожении трех складов боеприпасов, принадлежавших ВСУ.
«Уничтожены три склада боеприпасов 124-й, 126-й бригад территориальной обороны и 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Киселевка, Шляховое Херсонской области и Краматорск Донецкой народной республики», - передало Министерство обороны.
Ранее МО РФ сообщило о нанесении девяти групповых ударов по складам боеприпасов и пунктов размещения наемников ВСУ. Ведомство также объявило об уничтожении двух самолетов ВСУ МиГ-29, поставленных Польшей.
Материал подготовили Никита Черненко и Николай Баранов.