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МО РФ: на аэродроме Кульбакино уничтожены два поставленных из Польши МиГ-29

15:56 29.09.2023
Еще двух МиГ-29 противник лишился на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области, добавили в МО РФ.
МО РФ: на аэродроме Кульбакино уничтожены два поставленных из Польши МиГ-29
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
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ВКС РФ в ночь на 29 сентября уничтожили два переданных Польшей Украине истребителя МиГ-29 на аэродроме Кульбакино в Николаевской области, сообщает Министерство обороны РФ.

«Ночью 29 сентября на аэродроме Кульбакино уничтожены еще два поставленных из Польши истребителя Миг-29, модернизированных для применения западного ракетного вооружения», - сообщили в ведомстве.

В ведомстве добавили, что всего за неделю российские ВКС уничтожили пять боевых самолетов противника. Кроме двух польских Миг-29 в Кульбакино, ВСУ лишились одного штурмовика Су-25 под селом Торецкое и двух истребителей Миг-29 на аэродроме Долгинцево.

В Минобороны РФ также сообщили, что ВСУ начали выводить в тыл бригаду из района Работино, поскольку бойцы отказываются выполнять боевые задачи из-за больших потерь - более 330 боевиков, 32 БМП, 25 орудий полевой артиллерии.

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