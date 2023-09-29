Армия спецоперация МО РФ: с 24 по 29 сентября нанесено 9 групповых ударов по складам боеприпасов и пунктам размещения наемников В ходе групповых ударов применялось высокоточное оружие большой дальности и беспилотные летательные аппараты, уточнили в МО РФ. © Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» Читайте нас на: ВС РФ с 24 по 29 сентября нанесли 9 групповых ударов по складам боеприпасов и пунктам размещения наемников, сообщает Минобороны России. Операции проводились с помощью высокоточного оружия большой дальности и беспилотников. Среди целей значились места подготовки диверсантов, склады военно-технического имущества ВСУ, склады боеприпасов армии Украины и пункты размещения военнослужащих ВСУ и иностранных наемников. «В результате ударов были уничтожены: пункт управления формирования "Иностранный легион ", два крупных арсенала с вооружением и боеприпасами, а также нарушены поставки вооружений иностранного производства и материально-техническое обеспечение украинских войск, действующих на Донецком и Запорожском направлениях», - передали в Минобороне. Ранее Минобороны России опубликовало кадры нанесения ударов по технике ВСУ штурмовиками Су-25 на Донецком направлении.



Материал подготовили Никита Черненко и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика