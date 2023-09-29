МО РФ: с 24 по 29 сентября нанесено 9 групповых ударов по складам боеприпасов и пунктам размещения наемников
ВС РФ с 24 по 29 сентября нанесли 9 групповых ударов по складам боеприпасов и пунктам размещения наемников, сообщает Минобороны России.
Операции проводились с помощью высокоточного оружия большой дальности и беспилотников. Среди целей значились места подготовки диверсантов, склады военно-технического имущества ВСУ, склады боеприпасов армии Украины и пункты размещения военнослужащих ВСУ и иностранных наемников.
«В результате ударов были уничтожены: пункт управления формирования "Иностранный легион ", два крупных арсенала с вооружением и боеприпасами, а также нарушены поставки вооружений иностранного производства и материально-техническое обеспечение украинских войск, действующих на Донецком и Запорожском направлениях», - передали в Минобороне.
Ранее Минобороны России опубликовало кадры нанесения ударов по технике ВСУ штурмовиками Су-25 на Донецком направлении.
Материал подготовили Никита Черненко и Николай Баранов.