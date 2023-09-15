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Берлин в течение двух недель примет решение по поставке ракет Taurus Киеву

Никита Черненко
13:54 15.09.2023
Министерство обороны Германии допустило поставку ракет дальнего действия Taurus ВСУ, но продолжает вести переговоры с представителями военной промышленности.
Берлин в течение двух недель примет решение по поставке ракет Taurus Киеву
© Фото: IMAGO, Arnulf Hettrich, Globallookpress
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В ходе конференции, посвященной Вестфальскому миру, глава Минобороны ФРГ Борис Писториус сообщил о готовящемся решении о поставке немецко-шведских крылатых ракет Taurus для армии Украины. Он сказал, что окончательный вердикт по вопросу будет вынесен через одну или две недели.

Главной причиной, по которой правительство Германии опасается передавать ракеты Украине, называется их дальность действия: Taurus способна пролететь до 500 километров. В этом случае киевский режим может получить возможность наносить удары вглубь российских территорий. Сейчас немецкие эксперты обсуждают, можно ли запрограммировать Taurus так, чтобы подобные атаки их ракетами были невозможны.  

«Дело не в доверии, дело в обеспечении безопасности. Мы - канцлер, я и все прочие в кабинете министров - дали клятву предотвращать ущерб по отношению к германскому народу. Это наша задача, и в то же время мы хотим защищать Украину. И если еще пройдет одна или две недели для принятия решения, то так тому и быть», - заявил Писториус на конференции.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба резко отреагировал в ответ на высказанные его немецким коллегой опасения, касающиеся поставок ракет Taurus Украине. Тогда он заявил, что Германия все равно их поставит.

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