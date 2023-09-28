Эксперт Атаев рассказал, что будет на первом этапе расформирования Карабахской Республики

Азербайджан заменит в Нагорном Карабахе абсолютно все органы власти и организует там свое военное присутствие, заявил эксперт РИСИ Артур Атаев.

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В первую очередь после расформирования непризнанной Нагорно-Карабахской Республики будет происходить интеграция территории с Азербайджаном. В Карабахе заменят все без исключения органы власти, будет военное присутствие Баку.

«Интеграция в азербайджанское политическое пространство это первый этап. Будут заменены все без исключения органы власти. Очевидно, будет военное присутствие», - заявил Атаев.

Гуманитарным итогом военного конфликта, по словам Атаева, стало то, что уже около 50 000 армян выехали с территории непризнанной Республики и пытаются обрести в Армении хотя бы временное жилье.

Напомним, что 28 сентября стало известно о том, что со следующего года Нагорно-Карабахская Республика прекращает свое существование. Соответствующий указ подписал президент Карабаха Самвел Шахраманян.