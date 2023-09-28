Эксперт Атаев рассказал, что будет на первом этапе расформирования Карабахской Республики
В первую очередь после расформирования непризнанной Нагорно-Карабахской Республики будет происходить интеграция территории с Азербайджаном. В Карабахе заменят все без исключения органы власти, будет военное присутствие Баку.
«Интеграция в азербайджанское политическое пространство это первый этап. Будут заменены все без исключения органы власти. Очевидно, будет военное присутствие», - заявил Атаев.
Гуманитарным итогом военного конфликта, по словам Атаева, стало то, что уже около 50 000 армян выехали с территории непризнанной Республики и пытаются обрести в Армении хотя бы временное жилье.
Напомним, что 28 сентября стало известно о том, что со следующего года Нагорно-Карабахская Республика прекращает свое существование. Соответствующий указ подписал президент Карабаха Самвел Шахраманян.