Момент подрыва террориста-смертника в мечети Пакистана попал на видео

Террорист-смертник подорвал себя в мечети во время государственного праздника Пакистана - дня рождения пророка Мухаммеда.

© Видео: ТРК Звезда © Фото: Ahmad Kamal, XinHua, Globallookpress

В Пакистане в городе Мастунг террорист-смертник подорвал себя в мечети в центре толпы. От взрыва бомбы погибли 52 человека: несколько людей умерли на месте, остальные скончались от ран в больнице. В тот день верующие пришли в мечеть отметить государственный праздник - день рождения пророка Мухаммеда.

Чуть позже в другой провинции Пакистана прогремел еще один взрыв. Там в момент теракта в мечети находились около 70 человек. От взрывной волны на людей обрушилась крыша. Четверых погибших уже нашли.

Кадры с моментом взрыва смотрите в выпуске телеканала «Звезда».

Ранее сильный взрыв произошел недалеко от аэропорта в Ташкенте, после чего начался пожар. Инцидент случился в ночь на 28 сентября на складе компании Inter Logistics. Помимо самого склада пострадали здания средней школы, магазинов и супермаркетов.