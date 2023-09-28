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Взрыв в Ташкенте не повлиял на работу местного аэропорта

Елизавета Егорова
06:38 28.09.2023
Взрыв от удара молнии произошел на ташкентском складе компании Inter Logistics.
Взрыв в Ташкенте не повлиял на работу местного аэропорта
© Фото: best____story, ВКонтакте
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Сильный взрыв в столице Узбекистана и последовавший за ним пожар не повлияли на работу аэропорта Ташкент. Об этом сообщила пресс-служба Uzbekistan Airports.

«Инцидент не повлиял на работу столичного аэропорта. Международный аэропорт Ташкент работает в обычном режиме без ограничений», - написал Telegram-канал Uzbekistan Airports.

В сообщении уточняется, что взрыв произошел на складе компании Inter Logistics Сергелийского района города 28 сентября в 2:43 (0:43 по московскому времени).

Ранее стало известно, что возгорание, возникшее из-за удара молнии, удалось локализовать. Помимо склада получили повреждения здания средней школы, а также торговые точки, магазины и супермаркеты.

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