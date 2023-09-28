В Ташкенте прогремел сильный взрыв, огонь охватил большую территорию
Инцидент произошел, по предварительным данным, в районе таможенного склада местного аэропорта.
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В столице Узбекистана произошел мощный взрыв. Сообщается, что он мог произойти около таможенного склада ташкентского аэропорта.
Пожар охватил значительную часть территории. Близлежащие дома остались без остекления. Нет информации о пострадавших.
Не сообщается, где и по какой причине произошел инцидент. Местное МЧС позже привело данные не о взрыве, а о пожаре, который возник из-за удара молнии на одном из складов в микрорайоне «Строители».