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В США не одобрили исключение помощи киевскому режиму из бюджета на оборону

Марина Крижановская
04:01 29.09.2023
Американские законодатели не стали исключать помощь Украине из бюджета Госдепа на 2024 год. В поддержку инициативы высказались 90 членов Палаты представителей США, против - 342.
В США не одобрили исключение помощи киевскому режиму из бюджета на оборону
© Фото: Stefani Reynolds CNP AdMedia Globallookpress
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В Палате представителей Конгресса США проголосовали против принятия поправки об исключении из бюджета на оборону США помощи Украине.

В частности, нижняя палата Конгресса не одобрила исключение помощи Киеву из бюджета Госдепартамента США на 2024 год, накануне - из проекта бюджета по линии Пентагона.

По информации РИА Новости, против предложенной конгрессвумен Марджори Тейлор Грин инициативы высказались 342 члена Палаты представителей, в ее поддержку - 90.

Ранее представитель Республиканской партии Грин заявляла, что проголосует за исключение Украины из оборонного бюджета США. В своем обращении она призвала «убрать из закона ложь», добавив, что «текст законопроекта и неограниченное финансирование войны на Украине буквально говорят об этом».

До этого американский Сенат предлагал выделить меньший объем помощи Киеву, чем запросил Белый дом: вместо запрошенных Белым домом 24 миллиардов законодатели предложили выделить Украине 4,5 миллиарда по линии Пентагона и еще 1,65 миллиарда по линии Госдепа.

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