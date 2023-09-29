Республиканец Грин заявила, что проголосует за исключение Украины из оборонного бюджета США

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что Палата представителей Конгресса проголосует за принятие поправки об исключении финансирования Украины из американского оборонного бюджета.

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В Соединенных Штатах предложили голосовать за исключение Украины из статей расходов в оборонном бюджете страны. Представитель Республиканской партии Марджори Тейлор Грин сообщила, что Палата представителей конгресса США будет голосовать по вопросу исключения расходов на Украину.

В своей социальной сети она написала, что спустя многие недели запросов об исключении финансирования киевского режима «из нашего бюджета на оборону» Палата представителей будет голосовать за претворение этого правила в жизнь.

«Теперь нам необходимо только принять мою поправку, чтобы убрать открытые чеки для Украины из законопроекта об ассигнованиях на государственные и иностранные операции», - заявила конгрессвумен.

Также Грин, обращаясь к властям США, призвала «убрать из закона ложь», добавив, что «текст законопроекта и неограниченное финансирование войны в Украине буквально говорят об этом».

Двумя днями ранее Сенат США предложил выделить меньший объем помощи Киеву, чем запросил Белый дом. Законодатели выступили с предложением выделить Киеву 6,15 миллиардов долларов по линии Пентагона и Госдепа вместо запрошенных Белым домом 24 миллиардов.