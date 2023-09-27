Сенат США предложил выделить меньший объем помощи Киеву, чем запросил Белый дом

Всего Сенат предлагает выделить 6,15 миллиардов долларов по линии Пентагона и Госдепа вместо запрошенных Белым домом 24 миллиардов.

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В США предлагают выделить Украине 4,5 миллиарда долларов вместо запрашиваемых Белым домом 24 миллиардов. В частности, обсуждается идея выделить 4,5 миллиарда по линии Пентагона и еще 1,65 миллиарда по линии Госдепартамента. С инициативой выделения меньшего объема помощи выступил Сенат США.

По информации РИА Новости, в поправках к бюджету на предстоящий 2024-ый финансовый год Сенат предложил с 1 октября этого года согласовать 4,5 миллиарда долларов на помощь Украине для Пентагона.

Сутками ранее американские законодатели попросили у помощника Джо Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана сообщить о выделенных расходах на Украину. Вместе с тем они потребовали сообщить обо всех понесенных американскими налогоплательщиками расходах по причине данного конфликта.