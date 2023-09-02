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ВСУ потеряли до роты, пытаясь атаковать под Купянском

09:31 02.09.2023
В Минобороны РФ сообщили об отражении атак ВСУ на Купянском направлении, противник потерял до роты.
ВСУ потеряли до роты, пытаясь атаковать под Купянском
© Фото: Минобороны РФ
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ВС РФ выбили противника из двух опорных пунктов и отразили несколько контратак на Купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

«Общие потери противника в живой силе составили до роты военнослужащих», - сказал Зыбинский.

Зыбинский добавил, что штурмовые подразделения группировки продолжили наступление на Купянском направлении - при захвате опорных пунктов бойцы ВС РФ уничтожили более взвода ВСУ. Противник предпринял попытки контратак, но они оказались безуспешны.

«Отражены пять контратак силами до взвода каждая при поддержке артиллерии и бронетехники из состава 32-й и 43-й отдельных механизированных бригад и 68-й отдельной егерской бригады», - добавил начальник пресс-центра.

В ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены польская САУ Krab и гаубица Д-20. Расчет ЗРК «Тор» сбил два беспилотника противника «Лелека-100» и «Валькирия».

Ранее в Минобороны РФ сообщили об улучшении положения войск по переднему краю на Купянском направлении. Подразделения группировки «Запад» действовали при поддержке авиации и артиллерии. 

Были опубликованы кадры наступления танков Т-72Б3. По словам командира танкового взвода с позывным «Пирамида», успех кроется в слаженной работе экипажа, когда каждый чувствует себя частью «семьи». Одна из ключевых задач танкистов - поддержка мотострелковых подразделений. 

Материал подготовили Вероника Волосунова и Николай Баранов.

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