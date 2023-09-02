ВСУ потеряли до роты, пытаясь атаковать под Купянском
ВС РФ выбили противника из двух опорных пунктов и отразили несколько контратак на Купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.
«Общие потери противника в живой силе составили до роты военнослужащих», - сказал Зыбинский.
Зыбинский добавил, что штурмовые подразделения группировки продолжили наступление на Купянском направлении - при захвате опорных пунктов бойцы ВС РФ уничтожили более взвода ВСУ. Противник предпринял попытки контратак, но они оказались безуспешны.
«Отражены пять контратак силами до взвода каждая при поддержке артиллерии и бронетехники из состава 32-й и 43-й отдельных механизированных бригад и 68-й отдельной егерской бригады», - добавил начальник пресс-центра.
В ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены польская САУ Krab и гаубица Д-20. Расчет ЗРК «Тор» сбил два беспилотника противника «Лелека-100» и «Валькирия».
Ранее в Минобороны РФ сообщили об улучшении положения войск по переднему краю на Купянском направлении. Подразделения группировки «Запад» действовали при поддержке авиации и артиллерии.
Были опубликованы кадры наступления танков Т-72Б3. По словам командира танкового взвода с позывным «Пирамида», успех кроется в слаженной работе экипажа, когда каждый чувствует себя частью «семьи». Одна из ключевых задач танкистов - поддержка мотострелковых подразделений.
Материал подготовили Вероника Волосунова и Николай Баранов.