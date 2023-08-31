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Опубликованы кадры наступательных действий танков Т-72Б3 на Купянском направлении

03:05 31.08.2023
Экипажи Т-72Б3 могут работать как со скрытых позиций, так и прямой наводкой. Однако чтобы громить противника «в лицо», вся команда должна работать слаженно, как единый механизм.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Экипажи танков Т-72Б3 участвуют в наступлении российских войск на Купянском направлении в зоне спецоперации. Одна из задач танкистов - огневая поддержка мотострелков. Минобороны России показало кадры того, как экипажи прямой наводкой уничтожили скрытые в лесополосе позиции боевиков.

Танкисты могут вести бой как с закрытых позиций (скрываясь в рельефе местности), так и прямой наводкой на передовой. Корректировать огонь военнослужащим помогают беспилотники.

Командир танкового взвода с позывным «Пирамида» рассказал, как экипажу удалось поразить врага. По его словам, команду ждет успех, если каждый член чувствует себя частью «семьи», если все работают как единый механизм.

«Для прямой наводки экипаж должен быть слаженным. Они должны быть не просто друзьями, товарищами. Они должны быть семьей и думать как одна машина – работать слаженно, одним механизмом», - рассказал «Пирамида».

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин наградил экипаж танка «Алеша», известного разгромом целой колонны националистов в Запорожской области. Танкисты получили звезды Героев России.

На встрече с Путиным выяснилось, что именно военнослужащие «Алеши» получали боевые задания в самых сложных участках зоны спецоперации.

Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов. 

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