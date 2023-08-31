МО РФ: на Купянском направлении улучшено положение войск по переднему краю

Также сообщается, что на Купянском направлении было отражено пять украинских контратак.

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Минобороны России сообщило, что на Купянском направлении было улучшено положение войск по переднему краю.

«На Купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии улучшено положение по переднему краю», - говорится в сообщении.

За сутки на данном направлении российские бойцы отразили пять контратак в районах Сергеевки и Новоегоровки. Суточные потери украинской стороны составили до 50 человек. Помимо живой силы, противник лишился двух автомобилей, польской САУ Krab и двух советских буксируемых гаубиц Д-20. Кроме того, наши бойцы уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Петровского.

В новой сводке о проведении специальной говорится также об уничтожении украинского ЗРК С-200 в районе Славянска. Кроме того, наши силы ПВО уничтожили 32 украинских беспилотника, в том числе Ту-141 «Стриж».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.