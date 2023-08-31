В стране и мире В стране и мире спецоперация ТЕГИ

МО РФ: на Купянском направлении улучшено положение войск по переднему краю

14:09 31.08.2023
Также сообщается, что на Купянском направлении было отражено пять украинских контратак.
МО РФ: на Купянском направлении улучшено положение войск по переднему краю
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Минобороны России сообщило, что на Купянском направлении было улучшено положение войск по переднему краю.

«На Купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии улучшено положение по переднему краю», - говорится в сообщении.

За сутки на данном направлении российские бойцы отразили пять контратак в районах Сергеевки и Новоегоровки. Суточные потери украинской стороны составили до 50 человек. Помимо живой силы, противник лишился двух автомобилей, польской САУ Krab и двух советских буксируемых гаубиц Д-20. Кроме того, наши бойцы уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Петровского.

В новой сводке о проведении специальной говорится также об уничтожении украинского ЗРК С-200 в районе Славянска. Кроме того, наши силы ПВО уничтожили 32 украинских беспилотника, в том числе Ту-141 «Стриж».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:11 Армия
МиГ-31 Северного флота не допустил нарушения границы норвежским «Посейдоном»
12:40 В стране и мире
Видео
В храме в Кировске рассказали, что похищение мощей Николая Чудотворца могло быть заказным
11:42 В стране и мире
Главой Минобороны Великобритании назначен министр энергетики Грант Шэппс
11:18 В стране и мире
Видео
Британист Ананьева заявила, что Уоллес ушел с поста из-за несбывшейся мечты
10:52 Армия
МО РФ: в небе над Брянской областью сбит украинский беспилотник
Популярное
Овечкин рассказал о личной просьбе Трампа после победы в Кубке Стэнли
Guardian: первая встреча Зеленского и Байдена закончилась скандалом
Видео
Виновник ДТП в Калуге заявил, что у него в крови нашли «бог знает какой дефект»
Видео
Путин вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша»
Видео
Мигрант из Нахабино заявил, что ударил девушку, чтобы спасти ее
Росавиация опубликовала список пассажиров разбившегося под Тверью самолета
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.