В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Армения подала в суд ООН на Азербайджан из-за расовой дискриминации

Алина Луговая
20:50 29.09.2023
Армения обратилась в суд ООН с просьбой принять меры.
Армения подала в суд ООН на Азербайджан из-за расовой дискриминации
© Фото: IMAGO Vincent Isore Globallookpress
Читайте нас на:

В Международный суд ООН поступил иск от Армении в отношении Азербайджана по делу о расовой дискриминации армянского населения в Нагорном Карабахе,  страна просит принять меры. Об этом сообщает суд.

«Республика Армения, ссылаясь на статью 41 статута и статью 73 регламента суда, направила вчера в суд просьбу об указании временных мер "для сохранения и защиты прав, закрепленных в Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации», - говорится в пресс-релизе суда ООН.

В своем иске Ереван обратился к суду ООН с просьбой подтвердить обязательства Азербайджана в отношении отказа «от совершения любых действий, прямо или косвенно направленных на вытеснение оставшихся этнических армян из Нагорного Карабаха».

Напомним, что за с 24 по 28 сентября из Нагорного Карабаха в Армению переехали более 78 тысяч человек. Накануне глава республики подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года. Сообщалось, что за жителями остается право выбора, где они будут жить после исчезновения Карабаха.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:10 В стране и мире
Видео
Путин заявил, что современные кредитные отношения обслуживают интересы «золотого миллиарда»
17:41 Спорт
Видео
Спортсмен Ашапатов заявил, что МПК может отменить возможность допуска паралимпийцев к играм
16:37 В стране и мире
Путин подписал указ о начале осеннего призыва в армию
15:53 Армия
Видео
МО РФ: ВСУ выводят в тыл бригаду из района Работино из-за отказа военных выполнять боевые задачи
15:44 В стране и мире
Путин подписал указ о введении безвизового режима для граждан Украины
Популярное
Союз мукомолов предупредил о возможном дефиците ржаного хлеба
Экс-госсекретарь США Помпео рассказал, как шутил с Путиным о КГБ и спецслужбах
Видео
Экс-спикер теробороны ВСУ Чирилло рассказала об украинских нацистских группировках
Херш расценил план ЦРУ по «Северным потокам» как шаг к третьей мировой войне
WhatsApp* станет недоступен для владельцев старых смартфонов
Видео
В Московском зоопарке показали, как осматривают детеныша панды Диндин
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.