Армения подала в суд ООН на Азербайджан из-за расовой дискриминации

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В Международный суд ООН поступил иск от Армении в отношении Азербайджана по делу о расовой дискриминации армянского населения в Нагорном Карабахе, страна просит принять меры. Об этом сообщает суд.

«Республика Армения, ссылаясь на статью 41 статута и статью 73 регламента суда, направила вчера в суд просьбу об указании временных мер "для сохранения и защиты прав, закрепленных в Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации», - говорится в пресс-релизе суда ООН.

В своем иске Ереван обратился к суду ООН с просьбой подтвердить обязательства Азербайджана в отношении отказа «от совершения любых действий, прямо или косвенно направленных на вытеснение оставшихся этнических армян из Нагорного Карабаха».

Напомним, что за с 24 по 28 сентября из Нагорного Карабаха в Армению переехали более 78 тысяч человек. Накануне глава республики подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года. Сообщалось, что за жителями остается право выбора, где они будут жить после исчезновения Карабаха.