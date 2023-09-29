Кардиохирурги Центра Бакулева показали уникальную операцию на сердце без наркоза

Врачи со всей страны приехали на Первый Всероссийский коронарный конгресс в Научном центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева в Москве.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Без наркоза, не вскрывая грудную клетку и не останавливая сердце. Такие операции проводят в Научном центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева в Москве. Пациенты - от взрослых до младенцев. Здесь не только оперируют, но еще и новые способы лечения изобретают. Наработок накопилось столько, что решили провести первый Всероссийский коронарный конгресс. Россина Бодрова увидела, как действуют уникальные специалисты.

Створки - бычий перикард, каркас - кобальт, хром, никель, и все эти 32 миллиметра в диаметре органично вплетаются в организм человека. На операционном столе юная пациентка - 17 лет, а это уже шестая операция на сердце. Хотя и выглядит, как рядовая процедура. Наука продвинулась далеко вперед, и такие манипуляции можно даже без наркоза проводить.

«Без вскрытия грудной клетки, без остановки сердца, операцию выполняем через маленький прокол, через бедренную вену, с помощью катетеров, доставляем клапан в место предполагаемой имплантации», - рассказал врач по рентгенэндоваскулярным методам диагностики и лечения ФГБУ «НМИЦ ССХ ИМ. А.Н. Бакулева Минздрава РФ» Карен Петросян.

Место предполагаемой имплантации - ствол легочной артерии, пусть он и один из крупнейших по сравнению с другими, но когда счет на миллиметры риски повышаются. Смотришь на врачей, с какой легкостью доставляют катетер из пункта А в пункт Б и как-то мысленно расслабляешься: это профессионалы высокого профиля, да и технологические возможности уже совсем на другом уровне.

В операционной врачам необходима дополнительная экипировка от радиации. Как только зеленый свет меняется на оранжевый, слышен специфический звук, это значит что работает рентген аппарат, который помогает построить врачу правильный маршрут к сосудам сердца.

Минимально инвазивная методика помогает сократить количество операций на открытом сердце. Хирург вводит катетер в крупный кровеносный сосуд в паху или груди и направляет через него имплант к сердцу. По времени это как сходить к терапевту.

«На операцию ушло 45-55 минут, пациентка может встать и ходить сегодня после операции через пару часиков», - пояснил Карен Петросян.

Еще один пациент центра Бакулева прилетел из Чувашии вместе с мамой. Там врачи еще на этапе беременности диагностировали у ребенка врожденный порок сердца. Направили в Москву. Прооперировали и устранили недуг. И вот он уже уверенно тянет ручки к маме, его сердце здорово, а сердце матери, кажется, еще волнуется за сына...

Здесь не только диагностируют, лечат и оперируют. Еще изобретают. Ученые Центра запатентовали способ нового хирургического лечения на сердце новорожденных и детей грудного возраста. Разработка вошла в топ-10 значимых в медицине по версии Роспатента.



«Есть существенные достижения в снижении смертности, в снижении числа летальных исходов, как вы знаете увеличилась продолжительность жизни. В рамках гарантии оказания ОМС, оказание услуг в рамках программы высокотехнологичной медпомощи, это часть национального проекта здоровье»,- рассказала, академик РАН, директор ФГБУ «НМИЦ ССХ ИМ. А.Н. Бакулева Минздрава РФ» Елена Голухова.

Сбой в работе сердца может настигнуть в любом возрасте. Но благодаря комплексному подходу к лечению, его в Центре имение Бакулева называют «скрининг», люди, даже которым за 80, сегодня могут прожить еще долгие годы.

«Это все можно сделать в течение одного дня, если утром придете, то к обеду будет полное понимание основных проблем. Собирается очень подробный анамнез жизни, запрашиваются анализы, формируется клиническая картина, в совокупности возраста, наследственность, формируется для каждого индивидуальная программа», - пояснила врач кардиолог, заведующая ФГБУ «НМИЦ ССХ ИМ. А.Н. Бакулева Минздрава РФ» Сусанна Авакова.

По словам врачей угрозой номер один остается ишемическая болезнь сердца. И задача кратно сократить количество смертей от этого недуга. Так и родилась идея первого Всероссийского коронарного конгресса: и судя по количеству участников, идея оказалась весьма успешной.

«В рамках Первого коронарного съезда сделана отдельная секция, цифровая медицина, чтобы идти в ногу со временем Что может предложить нам искусственный интеллект? Это модель риска, может дать информацию врачам, какой риск будет у хирурга перед выполнением операции или показать, что риск небольшой, и не нужно боятся, и смело идти на операцию»,- рассказала заместитель главного врача по амбулаторно-клинической работе ФГБУ «НМИЦ ССХ ИМ. А.Н. Бакулева Минздрава РФ» Татьяна Завалихина.

Впереди два интенсивных дня научных сессий, лекций, семинаров и мастер-классов с ведущими специалистами как из других регионов страны, так и зарубежья.

Ранее сообщалось, что в Центре имени Бакулева провели уникальную операцию на открытом сердце младенца, а самым маленьким ребенком, которого здесь оперировали - стал малыш весом 650 граммов.

Напомним, что НМИЦ ССХ им. Бакулева предлагает новые подходы к лечению пациентов с болезнями сердца и делится опытом уникальных операций с коллегами-кардиохирургами. Так, в декабре 2022 года на базе Центра прошла научная конференция «Креативная кардиология и кардиохирургия» с участием врачей из разных стран.