Кардиохирурги центра имени Бакулева провели уникальную операцию на открытом сердце младенца

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Болезни сердца - номер один в рейтинге причин смертности по стране, или 60% от всех летальных случаев, если говорить языком арифметики. К сожалению, возраста у этого недуга нет. Сегодня в одной из операционных Центра кардиохирургии имени Бакулева месячному пациенту провели уникальную операцию.

«Сейчас мы подготавливаем сердце к его остановке», - рассказал кардиохирург, заведующий отделом кардиохирургии новорожденных и детей младенческого возраста ФГБУ «НМИЦ ССХ ИМ. А.Н. Бакулева Минздрава РФ» Алексей Ким.

Сердце замирает на 60 минут. Крошечный орган на ближайший час под контролем аппарата искусственного обращения. Сам случай в России зарегистрирован впервые за всю историю отечественной медицины: транспозиция магистральных артерий - сосуды внутри сердца развернуты в обратном направлении, и точно также зеркальным образом расположены органы: сердце справа, печень слева, все поменялось местами еще в утробе матери.

«Ребеночек уже перенес в своей жизни ни одну реанимацию, родился в 34 недели, недоношенный с весом около двух килограммов. Мы планируем сегодня переместить все артерии, в том числе коронарные, закрыть дефект межжелудочной перегородки, такие дети требуют специального выхаживания», - объяснил Ким.

Врачам предстоит не просто бережно поменять местами все органы, но и то же самое сделать с сосудами, толщина которых человеческим глазом неуловима. Для этого у оперирующего хирурга четырехкратная увеличительная оптика. Этот ребенок должен был только сегодня появиться на свет и для него это действительно второе рождение, ведь за такую работу не каждый хирург возьмется, в мире подобных операций единицы.

«Пациенты, которых мы сегодня выхаживаем и оперируем - это крайне тяжелые дети. Есть детишки с массой тела менее килограмма. Самый маленький ребенок, которого мы оперировали - был ребенок 650 граммов. Во всем мире проводимые у нас на потоке операции являются высочайшим стандартом», - заверил заведующий отделом кардиохирургии новорожденных и детей младенческого возраста ФГБУ «НМИЦ ССХ ИМ. А.Н. Бакулева Минздрава РФ» Ким.

Чтобы просто объяснить уровень мастерства этих, без преувеличения, героев - достаточно еще раз взглянуть на работу хирурга: настолько спокойно он маневрирует на открытом младенческом сердце, настолько слажена работа всей команды, словно единый механизм - медсестры, перфузиологи, хирурги, анестезиологи - и даже телекамеры их нисколько не отвлекают от дела.

«Наблюдаем, как аппарат искусственной вентиляции легких дышит за пациента, за всеми параметрами, за показателями гемодинамики и за препаратами, которые помогают поддерживать его кровообращение», - подсказал врач анестезиолог-реаниматолог ФГБУ «НМИЦ ССХ ИМ. А.Н. Бакулева Минздрава РФ» Андрей Гончаров.

Интересно, что и температуру в операционной тоже настраивает врач-анестезиолог. Рекомендуют не более 18 градусов, все поддерживается автоматической системой. Сделано это скорее не для комфорта врачебной команды, а для самого пациента - чем прохладнее, тем меньше организм потребляет энергии. Передовые методы лечения и врачи наивысшей категории - в этом и есть секрет «Бакулевки».

Уже в соседней операционной совершенно другой случай - аортальный порок сердца у 76-летней пациентки. Женщина боялась идти на операцию, врачи успокоили, согласилась - и спустя всего два дня после хирургического вмешательства она уже может общаться с журналистами.

«Началась одышка, дали таблетки, но ничего не лечилось. Мне они подарили вторую жизнь, понимаете, прошло какое-то время, я бы уже была сами понимаете где», - призналась пациентка Валентина Рощина.

Оперировать открытым способом было рискованно. Не из-за возраста, а из-за запущенности болезни. Врачи приняли решение прибегнуть к инновационному методу - эндоваскулярной, то есть малоинвазивной операции. Чтобы добраться к сердцу пациента, ему вводили катетр через бедренную артерию. Все проводилось под контролем специального ренгена. И это настоящая трансформация отечественной врачебной практики. Многоуровневая система диагностики и лечения. Да и в целом, оглядываясь на здание с улицы, перед тобой открывается гигантский научный кластер, который лишь по периметру огражден забором, но двери его открыты для каждого.

«Существенно упрощены механизмы доступа наших пациентов. К нам просто приезжают и мы их принимаем, когда простая история - берут направления. Все возможности сегодня доступны», - подтвердила кардиолог, академик РАН, директор ФГБУ «НМИЦ ССХ ИМ. А.Н. Бакулева Минздрава РФ» Елена Глухова.

Мощностей центра хватает не только на граждан России - сюда доставляют пациентов из ближнего зарубежья, а это тысячи спасенных жизней и благодарных делу врачей сердец.