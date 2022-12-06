«Креативная кардиология»: врачи НМИЦ ССХ им. Бакулева рассказали об уникальных операциях на сердце

Операции на сердце младенца и другие чудеса медицины стали возможны в Центре имени Бакулева в Москве.

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Креативную кардиологию обсуждают в эти дни в Национальном медицинском исследовательском центре сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева - здесь проходит XX международная конференция врачей. Медики из разных стран разрабатывают новые - в том числе и революционные - подходы к лечению сердца. Изобретательность в работе кардиохирургов тоже важна.

На операционном столе - 60-летний пациент. Уже 10 лет он борется с тяжелой формой аритмии - фибририлляцией предсердий. Это его третья операция, и проводится она в одной из самых современных рентгеновских операционных в России. В Центре имени Бакулева.

«В нашем центре ежегодно выполняется более 2500 тысяч различных вмешательств у пациентов с самыми разнообразными нарушениями ритма сердца. И в нашем центре сконцентрированы все самые современные инвозивные и неинвозимные возможности диагностики и лечебного пособия пациентов с нарушениям ритма сердца», - рассказал Филатов Андрей Геннадьевич, руководитель лаборатории интраоперационной диагностики и лечения аритмий.

Раньше сложнейшие операции проводить в несколько этапов. Теперь врачам удается полностью восстановить работу сердца за один раз при этом вместо серьезного хирургического вмешательства им достаточно через небольшие разрезы вести катетеры продвижения которых отображаются на мониторах.

Отточенные и уверенные движения хирурга и его кропотливая работа завораживают. Под белым халатом с трудом удается заметить 25-ти килограммовую защиту от рентгеновского излучения. Но доза радиации получаемой пациентами во время операции минимальна, спустя несколько часов организм полностью восстанавливается. А вот для врача, у которого в день бывает по шесть таких манипуляций, защита жизненно необходима.

Огромное внимание в НМИЦ ССХ им. Бакулева уделяется и к лечению детских патологий сердца. Здесь же, в одной из лучших клиник России, оперируют и самых маленьких пациентов с тяжелейшими заболеваниями, которые пока невозможно диагностировать в утробе матери.

Еще недавно оперировать сердце младенца было невозможно. Но сейчас, в Центре имени Бакулева, такие процедуры проводятся регулярно.

«Я вам могу сказать, что по оснащению которое сегодня есть, в частности, в нашем институте, мы ничем не уступаем лучшим зарубежным клиникам. Это оборудование позволяет выполнять операции детям меньше 2,5 кг, с искусственным кровообращением. Раньше, скажем еще 10 лет назад, мы даже мечтать об этом не могли», - подчеркнул Алексей Иванович Ким, заведующий отделом кардиохирургии новорожденных и детей младенческого возраста.

У медиков есть новейшее оборудование и передовые технологии, но главная ценность — это профессионалы, которые помогают и дальше биться сердцам.

Многое из того, что применяется в операционных - это уникальные разработки ученых работающих в НМИЦ ССХ им. Бакулева, и сегодня здесь уже в 20-й раз собрались ведущие специалисты из разных стран на конференцию «Креативная кардиология и кардиохирургия». Хирурги делятся своим опытом, и предлагают свои новые подходы к лечению, благодаря которые в будущем спасенных жизней будет еще больше.

«Очень нас привлекают молодые специалисты, которые приходят. Они сегодня другие, чем это было 20 лет тому назад. Они знают, что они хотят, они знают тот набор диагностических методов лечебных пособий хирургических пособий, которые они должны вынести, когда они войдут во взрослую жизнь», - отметила Елена Зеликовна Голухова, директор федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева», доктор медицинских наук, академик РАН.

Знаменитому кардиологическому центру имени Бакулева – 67 лет. За эти годы в Центре провели больше 200 тысяч сложнейших операций. Больше половины из них – на остановленном сердце.