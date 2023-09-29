Армия Российские артиллеристы уничтожили пехоту ВСУ в районе Клещеевки Минобороны России опубликовало кадры уничтожения группы пехоты 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Артиллерия 4-й бригады «Южной» группировки войск уничтожила группу пехоты 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ неподалеку от Клещеевки. Видео с ударами по неприятелю публикует Министерство обороны РФ. Накануне ведомство сообщили об уничтожении польской САУ Krab и опорных пунктов ВСУ в районе Северска и показало кадры ударов по врагу. В тот же день Минобороны продемонстрировало кадры уничтожения штурмовой группы боевиков ВСУ у Клещеевки, а также видео с разгромом бронетехники противника. Сообщалось, что потери украинской стороны в личном составе были порядка 30 человек. Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика