ВС РФ разнесли САУ Krab и опорные пункты ВСУ в районе Северска
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения бронетехники и позиций 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Артиллеристы и операторы БПЛА Южной группировки войск уничтожили польскую самоходную артиллерийскую гаубицу AHS Krab и опорные пункты противника в районе Северска.
Министерство обороны РФ показало кадры точных ударов по бронетехнике и позициям украинской бригады.
Ранее ведомство показало кадры уничтожения штурмовой группы боевиков ВСУ у Клещеевки, а также видео с разгромом бронетехники противника. Потери врага в живой силе составили около 30 человек.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.