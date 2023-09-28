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ВС РФ разнесли САУ Krab и опорные пункты ВСУ в районе Северска

14:12 28.09.2023
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения бронетехники и позиций 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Артиллеристы и операторы БПЛА Южной группировки войск уничтожили польскую самоходную артиллерийскую гаубицу AHS Krab и опорные пункты противника в районе Северска.

Министерство обороны РФ показало кадры точных ударов по бронетехнике и позициям украинской бригады.

Ранее ведомство показало кадры уничтожения штурмовой группы боевиков ВСУ у Клещеевки, а также видео с разгромом бронетехники противника. Потери врага в живой силе составили около 30 человек.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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