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Артиллеристы уничтожили штурмовую группу боевиков ВСУ у Клещеевки

12:08 28.09.2023
В результате нанесения удара артиллеристами «Южной» группировки войск атака ВСУ была отражена, боевики потеряли около 30 человек.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Артиллеристы «Южной» группировки войск уничтожили штурмовую группу боевиков ВСУ у Клещеевки, сообщает Министерство обороны РФ.

Как уточняет ведомство, противник пытался атаковать, но ВС РФ отбили попытку. По данным Минобороны, потери украинской стороны составили порядка 30 человек.

Также Минобороны показало кадры разгрома бронетехники ВСУ в районе Клещеевки. В результате удара было уничтожено два вражеских танка.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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