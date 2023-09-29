«Стало холодно, все кричали»: пассажиры рейса Анталья-Уфа рассказали детали инцидента на борту

Пассажиры рейса дали комментарий с деталями произошедшего и поблагодарили экипаж самолета за успешное приземление.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В самолете, следовавшем из Антальи в Уфу 28 сентября, случилась разгерметизация салона, в ходе которой борту пришлось резко пойти на снижение. Пассажиры рейса рассказали «Звезде», как проходило снижение.

Пассажиры уточнили, что инцидент произошел уже в конце полета: монитор самолета показывал, что до конца рейса осталось менее получаса и о поломке авиалайнера стало известно после того, как выпали кислородные маски.

«Первые 4 часа мы очень хорошо летели, было все хорошо, потом нам выдали маски и сказали надеть их, в салоне началась паника, все стали кричать, и самолёт просто полетел вниз. Самое страшное было что сам пилот начал кричать в микрофон, из-за этого стало ещё страшнее», - описала одна из пассажирок рейса.

Другая девушка, летевшая этим же самолетом, рассказала, что у людей резко заложило уши из-за перепадов давления, а воздух в салоне стал очень холодным.

«В салоне резко стало холодно, мы сразу же замёрзли, женщины и дети все кричали, заложило уши, не хватало воздуха в самолёте, дышать получалось только через маски», - поделилась девушка.

Несмотря на разгерметизацию, борт успешно приземлился в аэропорту Уфы. Пассажиры выразили благодарность экипажу самолета за удачное приземление.

Ранее самолет, летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку в поле в Новосибирской области. Тогда пассажиры также высоко оценили работу экипажа.