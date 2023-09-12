Летевший из Сочи в Омск самолет экстренно сел в поле в Новосибирской области

На борту самолета находились 170 человек, возгорание не зафиксировано.

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Следующий курсом Сочи-Омск самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в поле в Новосибирской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников.

«Сегодня в 09:44 в Новосибирской области самолет «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск совершил экстренную посадку на грунт в сельской местности. На борту находилось 170 человек, из них 23 ребенка. По предварительной информации, обошлось без жертв, пассажиры эвакуированы, горения не зафиксировано», - написал он в своем Telegram-канале.

По данным врио губернатора Омской области Виталия Хоценко, причиной аварийной посадки стал отказ гидросистемы. На месте работают спасатели.

В Росавиации сообщили, что всех пассажиров рейса разместили в ближайшем населенном пункте. В район направлены автобусы для перевозки пассажиров в Новосибирск.

Ранее летевший из Сочи самолет экстренно сел в Минеральных водах из-за того, что сработала сигнализация. Пассажирам ничего не угрожало.