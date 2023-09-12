«Им надо героев дать»: пассажиры А320 восхитились работой экипажа борта
Сегодня вся страна сочувствует пассажирам рейса Сочи - Омск и восхищается экипажем борта, сумевшем спасти 167 человек. Самолет с неисправностью сумели посадить на пшеничное поле в Новосибирской области.
Пассажирам сначала не сообщили о реальной проблеме - им сказали о погодных условиях, не позволяющих сесть в Омске. Однако позже стало ясно, что топлива до новосибирского аэропорта Толмачево не хватит. Командир воздушного судна Сергей Белов и второй пилот Эдуард Семенов принимают решение экстренно посадить самолет.
Пилоты сначала сбросили скорость и высоту, затем в ручном режиме выпустили шасси и пошли на посадку. Эвакуация пассажиров проводилась быстро и без суеты: люди покинули самолет по надувным аварийным трапам.
Пассажиры были восхищены профессиональной работой экипажа.
«Браво, брависсимо. Им надо героев дать, потому что так, это вообще нечто. Еще последний крик был "приготовьтесь к удару". Все прошло мягко. Это надо экипажу всему, и стюардессы очень хорошо сработали», - сказала летевшая на борту Марина.
Ранее сын второго пилота Эдуарда Семенова Олег рассказал в разговоре со «Звездой», что считает своего отца настоящим героем. Юноша узнал о происшествии во время урока английского и сначала очень испугался.