Путин подписал указ о начале осеннего призыва в армию

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Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве граждан в армию. Документ опубликован на официальном портале опубликования правовых актов.

Осенний призыв в 2023 году начнется 1 октября и закончится 31 декабря. Планируется призвать 130 000 человек в возрасте от 18 до 27 лет.

Ранее в МО РФ сообщили, что срочников осеннего призыва не будут отправлять на службу в новые регионы и зону проведения спецоперации. Замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский добавил, что треть призывников отправится в учебные заведения воинской части, чтобы научиться обращаться с современной военной техникой, там же они получат военно-учетные специальности.

Кроме того, с 17 октября по вторникам и четвергам с 10:00 до 12:00 по мск свою работу начнет горячая телефонная линия для призывников.