МО РФ: срочников осеннего призыва не будут отправлять в новые регионы и зону СВО

Как подчеркнул заместитель начальника ГОМУ ГШ ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский, призывников не будут привлекать для выполнения задач спецоперации.

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Военнослужащих срочной службы не будут отправлять в ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области. Об этом заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский на брифинге, посвященном осеннему призыву.

«В пункты дислокации подразделений Вооруженных Сил в новых регионах РФ или для участия там в выполнении задач специальной военной операции военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут», - заявил он.

Цимлянский также рассказал, что треть призывников отправятся в учебные заведения воинской части, где научатся обращаться с современной военной техникой и получат военно-учетную специальность.

На брифинге он также отметил, что во время весеннего призыва на срочную военную службу отправились порядка 147 тысяч человек. В ходе призыва особое внимание уделялось комплектованию научных и научно-производственных подразделений. На комплектование этих подразделений было отобрано около 500 человек.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.