Цимлянский сообщил о запуске телефонной линии для призывников

Телефонная линия, по которой призывники смогут получить интересующую их информацию, будет работать с 17 октября по вторникам и четвергам с 10:00 до 12:00.

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С 17 октября для призывников будет доступна телефонная линия для ответов на вопросы, связанные с призывом граждан на военную службу. Об этом заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ, контр-адмирал Владимир Цимлянский.

«Начиная с 17 октября, приступит к работе прямая телефонная линия <...> Работа этой линии спланирована по вторникам и четвергам с 10 до 12 часов по московскому времени», - заявил Цимлянский в ходе брифинга.

Контр-адмирал уточнил, что призывники могут ознакомиться с основными требованиями к кандидатам на официальном сайте Минобороны России. В разделе «контакты» есть возможность связаться с приемными командующих войск.