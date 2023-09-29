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МО РФ: ВСУ выводят в тыл бригаду из района Работино из-за отказа военных выполнять боевые задачи

15:53 29.09.2023
В ходе боев потери противника составили более 330 украинских военнослужащих, 32 боевые бронированные машины, 38 автомобилей, а также 25 орудий полевой артиллерии.
МО РФ: ВСУ выводят в тыл бригаду из района Работино из-за отказа военных выполнять боевые задачи
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
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Командование ВСУ выводит в тыл 47-ю механизированную бригаду из района Работино в Запорожской области в связи с отказом военных выполнять боевые задачи из-за понесенных потерь. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, на Запорожском направлении в период с 24 по 29 сентября ВС РФ отразили восемь украинских атак в районе Вербового и Работино. В районах Малой Токмачки, Орехова, Новоданиловки поражены скопления живой силы и техники трех украинских мехбригад.

Украинская сторона потеряла свыше 330 человек на данном направлении. Также противник лишился 32 боевых бронированных машин, 38 автомобилей, а также 25 орудий полевой артиллерии.

В Минобороны также сообщили, что за неделю ВС РФ нанесли девять групповых ударов, в том числе по складам боеприпасов и пунктам размещения наемников. В результате был уничтожен пункт управления «Иностранного легиона» и нарушены поставки вооружения для ВСУ на Донецком и Запорожском направлениях.

На одном Донецком направлении наши бойцы отразили 31 украинскую атаку, а украинская сторона потеряла более 1 760 человек, 40 танков и бронемашин, 70 автомобилей.

Кроме того, российские военные на аэродроме Кульбакино уничтожили два истребителя МиГ-29. Самолеты были модернизированы таким образом, чтобы можно подвесить западную ракету в специально отведенное для нее место под крылом.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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