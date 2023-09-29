МО РФ: уничтожен пункт управления «Иностранного легиона» и нарушены поставки вооружения для ВСУ

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Российские военные с 24 по 29 сентября нанесли девять групповых ударов, в том числе по складам боеприпасов и пунктам размещения иностранных наемников, сообщает Министерство обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что в ходе ударов поражались также склады военно-технического имущества ВСУ, места подготовки диверсантов, а также пункты размещения украинских военнослужащих.

«В результате ударов уничтожены: пункт управления формирования "Иностранный легион", два крупных арсенала с вооружением и боеприпасами, а также нарушены поставки вооружений иностранного производства и материально-техническое обеспечение украинских войск, действующих на Донецком и Запорожском направлениях», - говорится в сообщении.

За неделю ️на Донецком направлении ВСУ в течение недели пытались наступать у Артемовска, Авдеевки, Марьинки. Российские военные отразили 31 атаку врага. Безвозвратные и санитарные потери противника на данном направлении превысили 1 760 человек. Помимо живой силы, у украинской стороны серьезные потери в военной технике. Противник лишился 40 танков и бронемашин, 70 автомобилей.

В сводке о проведении специальной военной операции говорится о серьезных потерях неприятеля в личном составе во время неудачных штурмов Клещеевки и Андреевки. С целью их восполнить, ВСУ перебросило с других направлений подразделения двух мехбригад.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.