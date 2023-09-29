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Боец с позывным Морячок показал бронежилет, спасший его от пули в сердце

Владислав Кустов
14:41 29.09.2023
Мужчина вместе с товарищами помог отразить атаку противника на соседний артрасчет. Во время боевых действий он получил ранение, бронежилет не пустил пулю в сердце.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Военнослужащий ВС РФ с позывным Морячок показал бронежилет, спасший его от смерти во время атаки противника в зоне СВО. Боец теперь хранит его как талисман. Бронежилет не пустил пулю в сердце, потому он отделался лишь ранением.

ДРГ противника атаковала соседний артрасчет. Вместе с товарищами Морячок устремился на помощь. Штурм военнослужащие отбили, а дальше мужчина попал в госпиталь, после которого встретил своего отца в своем подразделении. Отец приехал, чтобы просто быть рядом. Они оба равны в должности и оставляют за скобками свое родство. Старый - позывной отца Морячка. Он опытный военный опытный, за спиной вторая чеченская. Мужчина попросился в то же подразделение, отговорить его не смогли.

Практически все бойцы в этом подразделении вместе с самого начала проведения спецоперации. И так вышло, что боевое товарищество распространилось и на тех, кто их ждет дома.

«Группы есть совместные, где и жены общаются. Кто-то кум с кумом стали, уже природнились. Жены между собой общаются. С детьми гуляют», - говорит военнослужащий ВС РФ с позывным «Миру мир».

Между тем, на Авдеевском направлении противник попытался атаковать, но недолго. Враг потерял много техники и живой силы. За гаубицей «Мста-Б» он ведет настоящую охоту. Немало снарядов потратил противник, рядом с орудием находятся следы от осколков, однако оно все выдержало и продолжает работу.

Сейчас под Авдеевкой в основном артиллеристские дуэли. Расчет гаубицы «Мста-Б» ведет охоту на радиолокационную станцию американского производства. После нескольких выстрелов цель поражена. Уже в блиндаже, где военные пережидают положенное время, когда противник может нанести ответный удар, боец с позывным Калайсон рассказал, что атаки ВСУ на этом направлении захлебнулись.

«Отражали атаки. Били по танкам, по пехоте. ДРГ также пытались ловить. Но в нашей зоне ответственности мы сделали все от нас зависящее. Ничего противник не взял. Я думаю на всей линии фронта с украинской стороны много пехоты кладут. Необдуманно», - говорит Калайсон.

По словам бойца, украинская пехота теряет много пехоты на всей линии боевого соприкосновения. Противнику не удается достичь поставленных целей и все атаки успешно отражают наши военнослужащие.

Ранее «Звезда» показала кадры работы РСЗО «Град». Бойцы рассказали, как уничтожают объекты противника на Угледарском направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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