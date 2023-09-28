Боец «Старый» рассказал, как после ранения сына пошел служить в его подразделение

В одном из расчетов «Мста-Б» под Авдеевкой служат отец и сын. Они рассказали о том, что в зоне СВО их отношения строго деловые.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Под Авдеевкой в зоне СВО активно работает расчет гаубицы «Мста-Б». Военнослужащий с позывным «Калайсон» рассказал о попытках наступления украинских боевиков на этом направлении.

«Поднимались и днем, и ночью, и утром рано. Отражали атаки. Били по танкам, по пехоте, ДРГ также пытались ловить. В нашей зоне ответственности мы сделали все от нас зависящее», - отметил он.

На опубликованных кадрах - поражение радиолокационной станции американского производства из гаубицы. За ней противник ведет настоящую охоту, однако «Мста-Б» все выдержала и продолжает работу.

В этом расчете служат отец и сын. Позывной отца - «Старый», и за его спиной Вторая чеченская война. Когда его сын с позывным «Морячок» получил ранение в зоне СВО, он просто не смог остаться дома и попросился в то же подразделение.

Здесь, в зоне спецоперации, они обращаются друг к другу по позывным.

«По позывным. Это дома мы можем - отец, сын. Здесь только рабочие отношения», - рассказывают они.

«Морячок» хранит тот самый бронежилет, в который попала пуля. Он не пустил пулю в сердце, потому боец отделался лишь ранением.

ДРГ противника атаковала соседний артрасчет. Вместе с товарищами он устремился на помощь. Атаку отбили, а дальше - госпиталь, после которого боец и встретил своего отца в подразделении. «Старый» приехал, чтобы просто быть рядом. Они оба равны в должности и оставляют за скобками свое родство в боевой работе.

«Отец и сын здесь просто боевой товарищ. Я делаю так, чтобы он даже не чувствовал, что рядом отец находится. И командиры то же самое, не делают разницы», - рассказал «Старый».

Ранее «Звезда» показала кадры работы РСЗО «Град». Бойцы из расчета «Града» рассказали, как уничтожают объекты противника на Угледарском направлении.