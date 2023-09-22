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«Работать спокойно, но быстро»: как расчет «Града» громит боевиков в зоне СВО

Павел Кольцов
07:15 22.09.2023
На Угледарском направлении работает реактивная артиллерия морской пехоты Тихокеанского флота.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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От команды «К бою» до выстрела - не больше 7 минут. За это время расчет занимает места в боевой машине. «Град» выезжает из укрытия и разворачивается на огневой позиции.

Три-четыре пристрелочных, остальные ложатся точно в цель. Сейчас это засевшая в лесополосе штурмовая группа противника. Расчет беспилотника корректирует стрельбу и фиксирует поражение. Попытки националистов вклиниться в нашу линию обороны заканчиваются с одинаковым результатом.

«У них ничего не получается, мы им сразу даем отпор. Что пехота там дает отпор, что мы им издалека помогаем, братьям нашим. БМП их, танки, пехота - все вот это их, что здесь лазает. Недавно работали по ангарам, где сидят ВСУ, поразили цель», - рассказывает о работе командир БМ-21 «Град» с позывным «Енисей».

© ТРК «Звезда»

Линия боевого соприкосновения совсем рядом, и почти каждый раз через несколько минут после стрельбы с той стороны прилетает в ответ. Сейчас в основном это кассетные боеприпасы. Бывает - «Хаймарсы» или гаубичные снаряды.

«Как-то отработали тоже, быстро навелись, стрельнули, и только начали отъезжать, считаные секунды - и в это место, где стояла машина, прилетел снаряд. 152 мм, скорее всего, - что-то серьезное такое, большое прилетело», - рассказывает водитель-заряжающий БМ-21 «Град» с позывным «Добрый».

На Угледарском направлении работает реактивная артиллерия морской пехоты Тихокеанского флота. Наводчик с позывным «Гурам» - из Забайкалья. Практически все расчеты с самого начала спецоперации в зоне боевых действий. Опыта не занимать.

«Самое главное - не беспокоиться, все делать спокойно, но быстро. За небом смотреть, чтобы было чистое. Если “птичка” летает, то лучше не работать, сразу уезжать на другую позицию», - говорит «Гурам».

Беспилотники могут отследить машину и после стрельбы. Поэтому артиллеристы возвращаются  более длинным маршрутом, постоянно меняя укрытия.

Боевая машина отработала и приехала пополнить боекомплект на площадку для заряжания. Делается это вручную. Работа нелегкая: каждый боеприпас - от 60 до 80 килограммов.

Машины заряжаются разными типами боеприпасов - например, зажигательными или осколочно-фугасными. Какой из них будет работать - зависит от поставленных задач. Координаты очередной цели могут прийти в любую минуту.

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