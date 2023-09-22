«Работать спокойно, но быстро»: как расчет «Града» громит боевиков в зоне СВО
От команды «К бою» до выстрела - не больше 7 минут. За это время расчет занимает места в боевой машине. «Град» выезжает из укрытия и разворачивается на огневой позиции.
Три-четыре пристрелочных, остальные ложатся точно в цель. Сейчас это засевшая в лесополосе штурмовая группа противника. Расчет беспилотника корректирует стрельбу и фиксирует поражение. Попытки националистов вклиниться в нашу линию обороны заканчиваются с одинаковым результатом.
«У них ничего не получается, мы им сразу даем отпор. Что пехота там дает отпор, что мы им издалека помогаем, братьям нашим. БМП их, танки, пехота - все вот это их, что здесь лазает. Недавно работали по ангарам, где сидят ВСУ, поразили цель», - рассказывает о работе командир БМ-21 «Град» с позывным «Енисей».