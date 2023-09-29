HS: финские ВС заключают договоры на строительство укреплений у границы с Россией
Вооруженные силы Финляндии заключают секретные договоры на право строительства оборонительных сооружений с российскими землевладельцами, чья территория находится у границы Финляндии и России. Об этом рассказало издание Helsingin Sanomat.
Согласно материалу, владельцам частной территории в Восточной Лапландии на протяжении шести лет приходили письма от Сил обороны Финляндии, в которых они предлагали заключить договор о землепользовании с ВС страны. Взамен предлагалась единовременная выплата в €750, а за каждый гектар территории, который был использован для строительства, землевладелец получал еще €4,8 тысячи. Договоры заключались на 20 лет.
«За последние полтора года десятки землевладельцев подписали секретные соглашения о землепользовании, позволяющие начать фортификационные работы на их территории с уведомлением за 24 часа», - передало издание.
Ранее глава МИД Финляндии признала, что вводимые странами Запада антироссийские санкции влияют на жизнь в том числе и обычных российских граждан. Глава МИД России Сергей Лавров назвал это заявление проявлением русофобской политики.