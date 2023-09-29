Соглашения с российскими землевладельцами позволяют финским военным возводить фортификации на частной территории за денежное вознаграждение.

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Вооруженные силы Финляндии заключают секретные договоры на право строительства оборонительных сооружений с российскими землевладельцами, чья территория находится у границы Финляндии и России. Об этом рассказало издание Helsingin Sanomat.

Согласно материалу, владельцам частной территории в Восточной Лапландии на протяжении шести лет приходили письма от Сил обороны Финляндии, в которых они предлагали заключить договор о землепользовании с ВС страны. Взамен предлагалась единовременная выплата в €750, а за каждый гектар территории, который был использован для строительства, землевладелец получал еще €4,8 тысячи. Договоры заключались на 20 лет.

«За последние полтора года десятки землевладельцев подписали секретные соглашения о землепользовании, позволяющие начать фортификационные работы на их территории с уведомлением за 24 часа», - передало издание.

Ранее глава МИД Финляндии признала, что вводимые странами Запада антироссийские санкции влияют на жизнь в том числе и обычных российских граждан. Глава МИД России Сергей Лавров назвал это заявление проявлением русофобской политики.