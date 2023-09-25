Глава МИД Финляндии Валтонен признала, что от санкций страдают простые россияне

Глава МИД Финляндии Валтонен объясняет введение санкций против обычных российских граждан отсутствием у западных стран выбора.

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Глава МИД Финляндии Элина Валтонен признала, что санкции затрагивают также жизнь простых россиян, и добавила, что у западных стран просто нет выбора.

«Да, от санкций страдают обычные граждане. Но я не думаю, что у нас есть выбор», - заявила Валтонен в интервью газете The Washington Post.

По мнению главы МИД, граждане России «понимают», что за ведение военных действий «нужно платить».

Ранее стало известно, что Польша с 17 сентября прекратила пропуск авто с российскими регистрационными номерами через свои границы. Рестрикции затрагивают и частные, и коммерческие перевозки.

Норвегия также присоединилась к санкциям Евросоюза и анонсировала запрет на въезд российских автомобилей. На данный момент МИД страны разрабатывает эти ограничения.