В стране и мире Путин внес в Госдуму проект о денонсации Рамочной конвенции о защите нацменьшинств Игнат Далакян Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств была подписана от имени РФ 28 февраля 1996 года в Страсбурге. © Фото: President Of Russia, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: Президент Российской Федерации Владимир Путин внес в Государственную думу РФ законопроект о денонсации Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств. Соответствующий документ опубликован в электронной базе ГД РФ. «Денонсировать Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств, подписанную от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 28 февраля 1996 года», - отмечается в документе. Ранее глава государства обсудил ситуацию в Ливии с главнокомандующим Ливийской национальной армии Халифой Хафтаром. Встречу подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. До этого президент России вносил в Госдуму РФ законопроект об установлении даты воссоединения Российской Федерации с Луганской и Донецкой Народными Республиками, а также Херсонской и Запорожской областями. Законопроект вступил в силу с 12 сентября. Экспертное мнение и аналитика