Путин внес в Госдуму проект о денонсации Рамочной конвенции о защите нацменьшинств
Президент Российской Федерации Владимир Путин внес в Государственную думу РФ законопроект о денонсации Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств. Соответствующий документ опубликован в электронной базе ГД РФ.
«Денонсировать Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств, подписанную от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 28 февраля 1996 года», - отмечается в документе.
Ранее глава государства обсудил ситуацию в Ливии с главнокомандующим Ливийской национальной армии Халифой Хафтаром. Встречу подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
До этого президент России вносил в Госдуму РФ законопроект об установлении даты воссоединения Российской Федерации с Луганской и Донецкой Народными Республиками, а также Херсонской и Запорожской областями. Законопроект вступил в силу с 12 сентября.