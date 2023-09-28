Путин и Хафтар обсудили ситуацию в Ливии
Главнокомандующий Ливийской национальной армии прибыл в Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил факт встречи Владимира Путина с Главнокомандующий Ливийской национальной армии Халифой Хафтаром.
«Действительно, была встреча с Хафтаром», - сообщил представитель Кремля.
Песков уточнил, что темой беседы стала обстановка в Ливии и «регионе в целом».
Главнокомандующий ЛНА прибыл в Россию для встречи с Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу.
Ранее сообщалось, что делегация МО РФ во главе с Юнус-Бек Евкуровым посетила Ливию по приглашению маршала Хафтара.