В стране и мире Путин и Хафтар обсудили ситуацию в Ливии Ирина Елагина Главнокомандующий Ливийской национальной армии прибыл в Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу. © Фото: Mikhail Metzel Kremlin Pool Globallookpress Читайте нас на: Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил факт встречи Владимира Путина с Главнокомандующий Ливийской национальной армии Халифой Хафтаром. «Действительно, была встреча с Хафтаром», - сообщил представитель Кремля. Песков уточнил, что темой беседы стала обстановка в Ливии и «регионе в целом». Главнокомандующий ЛНА прибыл в Россию для встречи с Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу. Ранее сообщалось, что делегация МО РФ во главе с Юнус-Бек Евкуровым посетила Ливию по приглашению маршала Хафтара. Экспертное мнение и аналитика