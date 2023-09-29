Политолог Багдасаров назвал маневрированием заявления Токаева

Политолог Семен Багдасаров рассказал, что значат последние заявления президента Казахстана и как России не потерять союзника в центральной Азии.

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Директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии, политолог Семен Аркадьевич Багдасаров прокомментировал последние заявления президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, а также сделал предположения, как можно сохранить теплые отношения со страной-соседом.

Политолог рассказал, что за влияние в центральной Азии сейчас идет активная борьба: в Казахстан идут многомиллионные денежные вложения как от России и Китая, так и от стран Запада. И сейчас Россия выигрывает в этой гонке.

«США вложили в Казахстан вместе с британцами и другими странами Запада до 60 миллиардов долларов. Но при этом они находятся на третьем месте после Китая и России. То есть наши вложения в Казахстан достаточно приличные», - объяснил Семен Багдасаров.

Отвечая на вопрос о двойственности заявлений Токаева, эксперт счел, что президент Казахстана занимается «маневрированием», ожидая, когда страны Запада начнут предпринимать серьезные действия для наращивания влияния в регионе.

«Токаев сейчас не может сказать, что Казахстан отходит от России: вложения слишком большие, мы на втором месте после Китая. Тут он говорит одно, там он говорит другое, пока заставляют обстоятельства», - подчеркнул политолог.

По мнению Багдасарова, для поддержания хороших политических отношений с Казахстаном нужно в первую очередь озаботиться строительством трансафганской железной дороги и продолжать наращивать свое влияние в регионе.

«Географию не отменишь, у нас с Казахстаном самая протяженная сухопутная граница. Надо прокладывать трансафганскую железную дорогу, которая должна идти через Казахстан, Узбекистан, Афганистан и другие страны. Можно сказать, это Большая игра 21 века, гонка за влияние в центральной Азии в экономическом, политическом и военном плане», - подытожил он.

Ранее президент Казахстана в ходе переговоров с канцлером Германии заявил, что территория Казахстана не может быть использована для обхода антироссийских санкций. Он также подчеркнул, что Астана продолжит полноценное сотрудничество с Москвой.