Токаев заявил Шольцу о признании Казахстаном санкционного режима в отношении РФ
Казахстан соблюдает санкционный режим против России, и использование территории страны для параллельного импорта и иных способов обхода экономической блокады РФ невозможно.
Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщает Sputnik.
«Казахстан однозначно заявил, что будет следовать санкционному режиму», - подчеркнул Токаев.
Он заверил немецкого лидера, что никаких опасений на счет лояльности Казахстана быть не должно.
«Каких либо опасений немецкой стороны в отношении возможных действий, направленных на то, чтобы обойти санкционный режим, мне кажется, не должно быть», - заявил он.
Токаев прибыл в Германию с официальным визитом. В плане встреч помимо переговоров с Шольцем участие в совещании глав государств Центральной Азии и Германии.
Напомним, что Казахстан с 1 апреля 2023 года ввел систему онлайн-отслеживания товаров, поставляемых в страну для дальнейшего реэкспорта.