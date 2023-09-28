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Токаев заявил Шольцу о признании Казахстаном санкционного режима в отношении РФ

Ирина Елагина
18:25 28.09.2023
Казахский лидер заверил канцлера Германии, что не допустит использования территории страны для обхода антироссийских санкций.
Токаев заявил Шольцу о признании Казахстаном санкционного режима в отношении РФ
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости
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Казахстан соблюдает санкционный режим против России, и использование территории страны для параллельного импорта и иных способов обхода экономической блокады РФ невозможно.

Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщает Sputnik.

«Казахстан однозначно заявил, что будет следовать санкционному режиму», - подчеркнул Токаев.

Он заверил немецкого лидера, что никаких опасений на счет лояльности Казахстана быть не должно.

«Каких либо опасений немецкой стороны в отношении возможных действий, направленных на то, чтобы обойти санкционный режим, мне кажется, не должно быть», - заявил он.

Токаев прибыл в Германию с официальным визитом. В плане встреч помимо переговоров с Шольцем участие в совещании глав государств Центральной Азии и Германии.

Напомним, что Казахстан с 1 апреля 2023 года ввел систему онлайн-отслеживания товаров, поставляемых в страну для дальнейшего реэкспорта.

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