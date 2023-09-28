Le Figaro: танки Abrams легко взрываются из-за неверного обращения

Танки Abrams легко выходят из строя, если тщательно за ними неправильно ухаживать. Американский генерал подтвердил, что боемашины могут даже взрываться из-за этого.

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У американских танков Abrams есть существенный недостаток - они легко выходят из строя при недостаточно тщательном уходе. Об этом сообщил экс-командир батальона танков Leclerc Ян Буавен. Он подчеркнул, что для их обслуживания требуется очень опытный персонал.

«Настоящий недостаток американского танка заключается в высоком уровне требуемого технического обслуживания и материального обеспечения», - сказал Буавен в интервью французской газете Le Figaro.

В материале издания также говорится о том, что танки могут даже взорваться при неверном обращении с двигателями. Эту информацию подтвердил американский генерал Марк Хертлинг.

Несколько дней назад стало известно, что Киев получил первую партию танков Abrams. В ближайшие месяцы на Украину доставят еще больше танков, однако точное их число неизвестно.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что новые американские пакеты военной помощи никак не изменят ход СВО и расстановку сил на поле боя. По словам Пескова, танки Abrams будут гореть так же, как и другие боемашины.