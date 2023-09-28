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В Москве неизвестный упал с «Принцессы Турандот», отломав часть статуи

Никита Черненко
18:19 28.09.2023
Кирилл Крок дал комментарий касательного нового акта вандализма у памятника «Принцесса Турандот».
© Видео: ТРК «Звезда», Вконтакте, Kirill Krok © Фото: Konstantin Kokoshkin, Russian Look, Globallookpress
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Неизвестный сорвался и сломал памятник-фонтан «Принцесса Турандот», стоящий на Арбате рядом с Театром имени Евгения Вахтангова. Директор театра Кирилл Крок рассказал, как часто страдает памятник и что с этим можно сделать.

В третьем часу ночи компания неизвестных подошла к статуе около театра, после чего один из мужчин попробовал взобраться на скульптуру. В результате он отломил кусок статуи, сорвался и упал в воду. Кирилл Крок говорит, что это далеко не первый раз, когда со статуей происходит подобное.

«Это происходит регулярно. В этом году подобный вандализм получил широкую огласку потому, что он был на день города Москвы. А так каждый год кто-то проявляет акты вандализма: кто-то залезает в фонтан, все лето там купаются маргинальные личности», - рассказал директор театра.

Кирилл Крок посчитал, что до тех пор, пока вокруг статуи не появится специальное ограждение, подобные ситуации будут продолжаться и дальше. В качестве примера директор предложил изгородь в стиле скульптуры Александра Бурганова.

«Чтобы перелезть через фонтан и добраться до статуи нужно всего лишь ногу поднять, как на стул. Пока там не сделают какую-нибудь художественную изгородь в стиле этой скульптурной композиции, так это все и будет», - заявил Кирилл Крок.

Две недели назад на фонтан-памятник также залез мужчина, которого пришлось госпитализировать после падения. Директор Театра Вахтангова тогда сообщил, что нарушителю был выписан крупный штраф.

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