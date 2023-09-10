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Крок рассказал, что вандал получит серьезный штраф за «Принцессу Турандот»

Анна Назайкина
11:29 10.09.2023
Хрупкая конструкция сверху скульптуры не выдержала вес вандала и рухнула вместе с ним в фонтан.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Сломавший и фонтан-памятник «Принцесса Турандот», и свою ногу дебошир получит серьезный штраф. Правоохранители уже составили на него протокол, рассказал в беседе со «Звездой» директор театра им. Вахтангова Кирилл Крок.

«Будет предъявлено обвинение. За ремонт и реставрацию скульптуры будет серьезный выписан штраф», - сказал он.

Со слов директора театра, пьяный молодой человек, решив покрасоваться, под улюлюканье толпы залез на памятник. Но хрупкая конструкция сверху скульптуры не выдержала вес вандала и рухнула вместе с ним в фонтан. Парень сломал пятку и рассек себе лоб, служба охраны театра вызвала полицию, вспоминает события ночи Крок.

Он также сообщил, что это уже не первый раз, когда «Принцесса Турандот» подвергается нападкам вандалов. Ранее ей отрывали руку и отламывали пальцы.

После последнего инцидента на восстановление памятника может потребоваться до полугода, еще предстоит оценить масштаб работы, подытожил Крок.

Фонтан-памятник «Принцесса Турандот» был установлен у здания театра имени Вахтангова в 1997 году и простоял до сегодняшнего дня. Его установка была приурочена к 75-летию первой постановки одноименной пьесы.

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