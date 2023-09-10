Мужчина забрался на знаменитую статую принцессы Турандот на Арбате и сломал ее

Фонтан-памятник у здания театра имени Вахтангова установлен в 1997 году в честь одноименного спектакля.

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В Москве госпитализировали мужчину, решившего покорить фонтан-памятник «Принцесса Турандот». Он установлен перед зданием театра имени Вахтангова на Арбате. Попытка взобраться на скульптуру ожидаемо завершилось падением. Мужчина сломал руку и повредил принцессу.

На место происшествия прибыли медики, сотрудники полиции и рабочие. По данному факту проводится проверка. Масштабы повреждения фонтана-памятника неизвестны, как и мотивы пострадавшего.

Ранее стало известно об отравлении женщины и пятерых детей кексами с наркотиком. Зелье домой принес племянник женщины. Опасную выпечку юноша положил в холодильник, никого не предупредив. Женщина с детьми съела кексы с чаем. Сейчас здоровье всех участников инцидента вне опасности, молодой человек задержан.